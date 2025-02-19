Раввин Дани Лави: происходящее в Израиле предсказано в главе Торы

В колонке на сайте "Аруц шева" раввин Дани Лави, преподаватель религиозно-сионистской ешивы в Алон-Швуте, утверждает, что нынешние события в Израиле отражены в недельной главе "Аазину", в которой Тора описывает испытания, выпадающие на долю народа Израиля. Он отмечает, что в отличие от других предупреждений Торы о наказаниях, эта глава говорит о страданиях, которые произойдут именно в Земле Израиля, после возвращения еврейского народа. Эти испытания приходят как результат духовного отступления, отхода от традиций и ослабления национальной идентичности.

В книге "Дварим", в главе "Аазину", содержится пророческая песнь Моше, которая описывает судьбу народа Израиля на протяжении веков. В песне говорится: "И тучен стал Йешурун, и стал лягаться — ты потучнел, растолстел, жиром) покрылся" (32:15). Этот стих описывает Израиль в период экономического процветания. В последние десятилетия Израиль вошел в число ведущих экономик мира, стал технологической державой и занимает высокие места в глобальных рейтингах военной и дипломатической мощи. Однако за материальным успехом последовало духовное падение: "И покинул он Бога, создавшего его" (32:15). Сначала это выражалось в построении государства светскими сионистами, но затем привело к еще более серьезному кризису.

Далее сказано: " Они во Мне возбуждали ярость не-богом" (32:21). Комментаторы объясняют, что "не-бог" означает отсутствие идеологии. В ХХ веке после мировых войн многие великие идеологические системы рухнули, уступив место скептицизму и постмодернизму. В израильском обществе это выразилось в утрате веры в национальные и традиционные ценности, что привело к культуре развлечений, потребительства и отказу от служения высшей цели: "Гневили Меня суетными своими" (32:21).

Бог отвечает Израилю симметрично: "И Я разъярю их не-народом, племенем подлым гневить их буду" (32:21). Это может быть интерпретировано как конфликт с палестинцами, у которых нет древнего национального прошлого, истории независимости, собственной династии или монетной системы. Их единственная идея – это противостояние Израилю. Даже когда они находились под властью других стран, они не стремились к суверенитету. Однако сегодня их ненависть к Израилю – это единственный объединяющий фактор, что делает их "не-народом", который, тем не менее, наносит Израилю огромный вред.

Стихи "Извне губить будет меч, А изнутри ужас, — и юношу и девицу, и младенца и седовласого" (32:25), по мнению раввина Лави, ужасающе точно описывают трагедию 7 октября. Слова "и меч Мой пожирать будет плоть за кровь убитых и за плененных, за первые бреши, врагом пробитые" (32:42) вызывают содрогание, поскольку помимо огромного числа жертв, Израиль столкнулся с беспрецедентным количеством захваченных в плен мирных жителей.

Песнь "Аазину" объясняет, что смысл этих страданий – вернуть народ к осознанию своей миссии: "И будет: когда постигнут его многие злоключения и беды, то отзовется песнь эта пред ними свидетельством, ибо она не забудется устами потомства его" (31:21). Террористы атаковали израильтян без различия – религиозных и светских, правых и левых. Они называли жителей кибуцев "поселенцами", не делая различий. Это заставило многих евреев осознать свою национальную идентичность, даже тех, кто прежде видел себя "гражданами мира".

Раввин Дани Лави пишет, что главный урок из пророчества "Аазину" – наша безопасность зависит не только от армии и разведки, но и от национального самосознания. Израиль страдает не из-за нехватки военной мощи, а из-за духовного ослабления, которое привело к недооценке угрозы. Если не сделать выводы из трагедии, нас могут ждать еще более тяжелые испытания. Однако если народ Израиля осознает свою миссию и укрепится в национальной идентичности, то сумеет изменить ход истории и смягчить пророчество.