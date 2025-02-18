Раввин Ландо призвал ультраортодоксов покинуть Всемирную сионистскую организацию

В газете "Ятед неэман" опубликовано письмо раввина Дова Ландо, лидера литовского ультраортодоксального течения, в котором он призывает представителей сектора покинуть Всемирную сионистскую организацию.

В письме раввина сказано: "Сионизм – это движение, цель которого – поставить народ Израиля на исключительно светскую основу, содержание которой – отрицание веры и восстание против небесной власти. Все национальные институты построены на этой идее. Недопустимо ни участвовать в них, ни занимать в них какие-либо должности, ни голосовать за них на выборах. Это осквернение Имени Всевышнего, поддержка ереси и отступничества"

В последние годы в различных национальных организациях действовали фракции, представляющие литовские и сефардские ультраортодоксальные группы. Они принимали активное участие в деятельности Всемирной сионистской организации, Еврейского агентства, Еврейского национального фонда (ККЛ) и других структур.

Недавно раввин Ландо провел консультации с ведущими раввинами и главами еврейских общин в США и Европе по поводу сотрудничества между ультраортодоксальным и светским секторами в таких национальных институтах. Многие из этих альянсов были расценены ультраортодоксальными лидерами как недопустимые.