Время зажигания субботних свечей 19 июня 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:07, 20:30

Тель-Авив – 19:31, 20:33

Хайфа – 19:20, 20:34

Беэр-Шева – 19:29, 20:30

Эйлат – 19:24, 20:24

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Хукат":

Глава начинается с закона о Красной корове. Пепел этой коровы, смешанный с родниковой водой, использовался для очищения людей, оскверненных прикосновением к мертвецу. Парадокс ритуала заключался в том, что священник (коэн), проводивший обряд очищения, становился ритуально нечистым, в то время как окропляемый человек, наоборот, очищался.

Далее повествование переносится на сороковой год скитаний евреев по пустыне, где происходит смена поколений. Умирает пророчица Мириам, и вслед за ее кончиной в стане исчезает колодец, который сопровождал народ благодаря ее заслугам. Община снова начинает роптать из-за жажды. Бог велит Моше и Аарону обратиться к скале словесно, чтобы она дала воду, однако разгневанный Моше вместо этого дважды ударяет по ней посохом. Вода пошла, но за проявление слабости и неверия Бог выносит суровый приговор: Моше и Аарон не войдут в Землю Обетованную.

Попытка пройти коротким путем через земли Эдома оборачивается неудачей – царь Эдома наотрез отказывается пропустить израильтян, угрожая войной, поэтому народу приходится идти в обход. Вскоре у горы Ор умирает первосвященник Аарон, и его одежды переходят к его сыну Элазару. Народ оплакивает Аарона тридцать дней, после чего сталкивается с новыми испытаниями: очередное малодушие и жалобы на тяготы пути навлекают наказание в виде ядовитых змей. Чтобы исцелить ужаленных, Моше по воле Бога изготавливает медного змея и возносит его на шесте – каждый, кто смотрел на него с верой в Творца, оставался жив.

В финале главы народ приближается к границам Моава и вступает в череду военных столкновений. Израильтяне отправляют послов к Сихону, царю эмореев, с мирной просьбой пройти через его территорию, но тот выходит навстречу с армией. Вспыхивает война, в которой евреи побеждают и захватывают земли эмореев. Вслед за этим армия Израиля разбивает войска великана Ога, царя Башана, полностью овладев восточным берегом реки Иордан и подступив непосредственно к границам Святой Земли.