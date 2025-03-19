Скончался хранитель могилы рабби Леви-Ицхака из Бердичева

В возрасте 86 лет ушел из жизни Григорий (Гриша) Дергилов, долгие годы ухаживавший за могилой известного раввина Леви-Ицхака из Бердичева.

Дергилов на протяжении 25 лет был хранителем этого места, заботился о его сохранности и открывал доступ посетителям. Говоривший на идише и русском, он был хорошо знаком паломникам и туристам. В последние годы его здоровье ухудшилось, и около полутора лет назад он перенес инсульт. Григория Дергилова похоронили на городском кладбище в Бердичеве.

Городской раввин Моше-Шмуэль Талер сообщил, что покойный не оставил после себя семьи и детей. В связи с этим он призвал общественность жертвовать на благотворительность и изучать Тору во имя возвышения души Григория-Цви сына Меира.

Рабби Леви-Ицхак из Бердичева (1740-1809) был одним из выдающихся хасидских лидеров, учеником магида из Межерича и автором книги "Кдушат Леви". Он получил известность как "защитник народа Израиля" за свою неизменную веру в доброту каждого еврея и стремление оправдать их перед Всевышним. В течение своей жизни он служил раввином в различных городах, а в 1785 году поселился в Бердичеве, где создал хасидскую общину

Могила рабби Леви-Ицхака является местом паломничества для тысяч людей, приезжающих со всего мира. В 2020 году во время работ по реконструкции на кладбище была обнаружена его оригинальная надгробная плита, скрытая под слоем бетона со времен Второй мировой войны.