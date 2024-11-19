Найдены бочки с вином, принадлежавшие легендарному раввину-чудотворцу из Керестира

В венгерской деревне Бодрогкерестур (в еврейской традиции – Керестир), известной как место проживания легендарного раввина Йешаягу Штайнера были обнаружены винные бочки, которые, как утверждается, были заполнены самим раввином. Бочки были обнаружены в ходе покупки земельных участков вокруг дома раввина. При расчистке территории были выявлены печь, в которой раввин готовил еду для своих многочисленных гостей, и старинный винный подвал.

Согласно свидетельствам, раввин Штайнер, которого было принято называть "реб Шайеле" лично наполнял эти бочки вином, чтобы угощать своих гостей, которые приезжали в Бодрогкерестур за поддержкой и благословением. Находка совпадает со столетием со дня его кончины, что делает её особенно символичной для хасидского мира. Параллельно эксперты указывают на необходимость научных подтверждений находки, включая проверку возраста бочек, условий их хранения и, главное, пригодности вина к употреблению. Галахические аспекты также требуют прояснения, так как долгие годы территория находилась в собственности неевреев, что могло повлиять на статус кошерности вина.

Раввин Йешаягу Штайнер родился в 1852 году в деревне Забров (ныне Словакия), близ Бардеёва. Переехал в Бодрогкерестур, где приобрел известность благодаря чудесам, благотворительности и гостеприимству. В ультрарелигиозной среде изображение раввина из Керестира стало своеобразным амулетом для защиты от мышей. Его портреты до сих пор украшают дома, склады и гостиницы, где их считают средством, оберегающим от нашествия грызунов. Согласно одной из версий, еврей, владевший большим зернохранилищем, обратился к раввину с жалобой на нашествие сотен мышей, от которых не удавалось избавиться. Раввин Шайеле созвал религиозный суд, где "приговорил" мышей к изгнанию, и те действительно покинули склад. Другая легенда рассказывает о человеке, которому грозила смертная казнь. Его семья обратилась к чудотворцу за помощью, и он заверил их, что спасет приговоренного. Когда судебный служащий пришел за его делом, оказалось, что документы были полностью уничтожены мышами.