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Главы ешивы-эсдер: ЦАХАЛ не готов к призыву ультраортодоксов

время публикации: 18 ноября 2024 г., 08:48 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 08:54
Раввины Дрор Арье и Давид Фендель: ЦАХАЛ не готов к призыву ультраортодоксов
Hadas Parush/Flash90

Главы национально-религиозной ешивы-эсдер в Сдероте, раввины Давид Фендель и Дрор Арье, направили письмо министру обороны Исраэлю Кацу. В письме они подчеркнули, что принудительная мобилизация ультраортодоксов, параллельно с кампанией по их дискредитации, не принесет результатов.

Раввины заявили, что ЦАХАЛ не готов к приему ультраортодоксов и даже препятствует этому из-за опасений возможного изменения характера армии. Они также раскритиковали интеграцию девушек в боевых подразделениях. По мнению глав ешивы-эсдер, это снижает профессиональный уровень боевых действий и "подрывает святость стана народа Израиля".

"Ультраортодоксы массово пойдут в армию, если им будет ясно, что нет противоречия между истинным еврейским образом жизни и службой в армии, – отметили авторы письма. – Святость лагеря – это секрет нашей победы: 'Ибо Господь, Б-г твой, идет в среде стана твоего, чтобы спасти тебя и низложить врагов твоих пред тобою; и будет стан твой свят' (Дварим 23:15)."

Ешива-эсдер в Сдероте потеряла шестерых выпускников на войне. Многие ее ученики и выпускники продолжают сражаться за линией фронта.

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