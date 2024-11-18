Главы ешивы-эсдер: ЦАХАЛ не готов к призыву ультраортодоксов

Главы национально-религиозной ешивы-эсдер в Сдероте, раввины Давид Фендель и Дрор Арье, направили письмо министру обороны Исраэлю Кацу. В письме они подчеркнули, что принудительная мобилизация ультраортодоксов, параллельно с кампанией по их дискредитации, не принесет результатов.

Раввины заявили, что ЦАХАЛ не готов к приему ультраортодоксов и даже препятствует этому из-за опасений возможного изменения характера армии. Они также раскритиковали интеграцию девушек в боевых подразделениях. По мнению глав ешивы-эсдер, это снижает профессиональный уровень боевых действий и "подрывает святость стана народа Израиля".

"Ультраортодоксы массово пойдут в армию, если им будет ясно, что нет противоречия между истинным еврейским образом жизни и службой в армии, – отметили авторы письма. – Святость лагеря – это секрет нашей победы: 'Ибо Господь, Б-г твой, идет в среде стана твоего, чтобы спасти тебя и низложить врагов твоих пред тобою; и будет стан твой свят' (Дварим 23:15)."

Ешива-эсдер в Сдероте потеряла шестерых выпускников на войне. Многие ее ученики и выпускники продолжают сражаться за линией фронта.