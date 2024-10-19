Ади Мамо-Шварц: "Я не прошу ультраортодоксов спать на досках, я прошу, чтобы они воевали"

Колумнистка Ади Мамо-Шварц выразила свое мнение о символическом жесте ультраортодоксального раввина Ицхака Колодецкого. Согласно информации, разошедшейся по социальным сетям, 72-летний раввин спит на деревянной доске в знак солидарности с похищенными израильтянами. По мнению автора колонки, хотя этот жест кажется благородным, он также символизирует глубокий раскол в израильском обществе.

Мамо-Шварц отметила, что пока ультраортодоксы совершают символические акты, тысячи резервистов и их семьи около года несут на себе бремя военных действий. "Это не просто люди, готовые пожертвовать комфортом, – это люди, готовые пожертвовать жизнями ради страны", – пишет автор. При этом Мамо-Шварц подчеркивает, что это не вопрос ненависти к ультраортодоксам, а вопрос справедливости. "За прошедший год можно было подготовить сотни, если не тысячи, солдат-ультраортодоксов. [Вражеские] ракеты не делают различий между ультрарелигиозными, религиозными и светскими", – отмечает она.

Ади Мамо-Шварц задается вопросом о том, где находятся представители религиозного сионизма, такие как Бецалель Смотрич и его команда, в критический момент обсуждения закона о призыве. По словам автора, генеральный директор и помощники Смотрича сейчас служат в резерве, как и многие их избиратели, которые первыми выходят на поле боя, защищая страну и свои семьи. "Почему избранные нами политики не выступают с требованием кардинально изменить Закон о призыве, чтобы ультраортодоксы также были обязаны служить?" – вопрошает она, подчеркивая необходимость справедливого распределения бремени в обществе.

"Символические жесты красивы, но их недостаточно. Пришло время, чтобы все части израильского общества осознали: наша судьба общая, и ответственность лежит на всех", – заключает Ади Мамо-Шварц, предупреждая, что многие избиратели не простят политикам, если они не решат этот вопрос.