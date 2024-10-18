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Раввин Ицхак Йосеф: ученики ешив дали солдатам силы ликвидировать Синвара

время публикации: 18 октября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 13:30
Раввин Ицхак Йосеф: ученики ешив дали солдатам силы ликвидировать Синвара
Abed Rahim Khatib/Flash90

На исходе первого дня Суккота, во время праздничной вечеринки в Беэр-Шеве бывший Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф заявил, что изучающие Тору внесли вклад в успех операции по ликвидации лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. "Мы должны поблагодарить Всевышнего. Ученики ешив дали солдатам силу устранить этого человека", – сказал раввин. Кроме того, раввин подчеркнул, что тело Синвара не должно быть возвращено, пока не будут освобождены все похищенные израильтяне.

Ранее бывший Главный сефардский раввин неоднократно заявлял, что чудеса, происходящие в Израиле во время войны, являются заслугой ешиботников. Также раввин сказал, что ультраортодоксы покинут Израиль, если их принудят к службе в армии. Раввин Йосеф обвинил светское общество в недооценке вклада ешив в успех армии, сравнив ультраортодоксов с коленом Леви, которое было освобождено от военной службы, чтобы заниматься богослужением.

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