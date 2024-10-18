Раввин Ицхак Йосеф: ученики ешив дали солдатам силы ликвидировать Синвара

На исходе первого дня Суккота, во время праздничной вечеринки в Беэр-Шеве бывший Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф заявил, что изучающие Тору внесли вклад в успех операции по ликвидации лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. "Мы должны поблагодарить Всевышнего. Ученики ешив дали солдатам силу устранить этого человека", – сказал раввин. Кроме того, раввин подчеркнул, что тело Синвара не должно быть возвращено, пока не будут освобождены все похищенные израильтяне.

Ранее бывший Главный сефардский раввин неоднократно заявлял, что чудеса, происходящие в Израиле во время войны, являются заслугой ешиботников. Также раввин сказал, что ультраортодоксы покинут Израиль, если их принудят к службе в армии. Раввин Йосеф обвинил светское общество в недооценке вклада ешив в успех армии, сравнив ультраортодоксов с коленом Леви, которое было освобождено от военной службы, чтобы заниматься богослужением.