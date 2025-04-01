Глава организации "Яд ле-Ахим" раскритиковал экспозицию в Музее еврейского народа

Раввин Шмуэль Лифшиц, один из руководителей антимиссионерской организации "Яд ле-Ахим", выступил с резкой критикой экспозиции в АНУ – Музее еврейского народа, где представлена семья с мужем-неевреем. В интервью 14-му телеканалу он назвал инсталляцию "скандальной" и выразил возмущение тем, что музей, получающий значительное государственное финансирование и служащий образовательным центром, который посещают тысячи людей, включая детей и школьников, демонстрирует материалы, не соответствующие его названию.

"Как можно показывать, что ассимиляция – это нормально? Еврейский народ разрушается, а мы преподносим это нашим детям как должное?" – заявил раввин. По его словам, "Яд ле-Ахим" уже несколько месяцев пытается донести эту проблему до соответствующих инстанций, но сталкивается с "глухотой и отсутствием реакции".

В ответ на критику музей заявил: "Мы – АНУ, Музей еврейского народа, созданный как национальный центр для всех еврейских общин в Израиле и за его пределами. [Сефардский законоучитель] раввин [Меир] Мазуз был приглашен на экскурсию, где сможет увидеть самую древнюю из сохранившихся полных версий Танаха, а также первые напечатанные тома Талмуда, изданные нееврейскими предпринимателями. Возможно, в ходе беседы мы найдем способы сблизить людей с их общей еврейской идентичностью".

Раввин Лифшиц отверг предложение музея и назвал его ответ "позорным". Он также передал реакцию раввина Мазуза, который, увидев экспозицию, был шокирован и заявил: "Проблема музея в том, что он превращает еврейский народ в музейный экспонат. Еврейский народ – это не фольклор, а образ жизни, установленный Всевышним. В Израиле, в святом месте, нельзя публично представлять ассимиляцию как допустимый выбор".