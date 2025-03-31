x
31 марта 2025
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2025
|
31 марта 2025
|
последняя новость: 07:20
31 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Раввины потребовали вернуть священные камни Стены Плача

время публикации: 31 марта 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 06:09
Раввины потребовали вернуть священные камни Стены Плача
Flash90

В Иерусалиме состоялось торжественное заседание Совета главного раввината Израиля, прошедшее в зале "Ахар котлейну" в тоннелях Стены Плача. В заседании приняли участие главные раввины Израиля – Кальман Бер и Давид Йосеф, а также члены Совета раввината, избранные на последних выборах.

Одним из главных вопросов на повестке дня стала судьба камней Стены Плача, которые в разные годы были изъяты и сейчас находятся в различных точках страны. Согласно Галахе, камни Стены Плача обладают святостью и должны быть преданы специальному захоронению рядом с теми камнями, которые упали во время разрушения Второго Храма.

Совет принял официальное решение о необходимости вернуть все камни на место и строго соблюдать их святость. Ведущая роль в реализации этого решения возложена на раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича, которому поручено следить за процессом и контролировать его в соответствии с Галахой.

Главный ашкеназский раввин Кальман Бер обратился к министру по делам религий Михаэлю Малькиэли с просьбой разработать систему контроля за выполнением решения. Он также потребовал от юридического советника правительства предоставить Стене Плача отдельное представительство в правовых вопросах, не полагаясь на прокуратуру. В завершение заседания раввины произнесли молитвы за солдат ЦАХАЛа, раненых, заложников и мир в Израиле.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

Из-за ракетных обстрелов отменен ритуал Слихот у Стены Плача