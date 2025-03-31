Раввины потребовали вернуть священные камни Стены Плача

В Иерусалиме состоялось торжественное заседание Совета главного раввината Израиля, прошедшее в зале "Ахар котлейну" в тоннелях Стены Плача. В заседании приняли участие главные раввины Израиля – Кальман Бер и Давид Йосеф, а также члены Совета раввината, избранные на последних выборах.

Одним из главных вопросов на повестке дня стала судьба камней Стены Плача, которые в разные годы были изъяты и сейчас находятся в различных точках страны. Согласно Галахе, камни Стены Плача обладают святостью и должны быть преданы специальному захоронению рядом с теми камнями, которые упали во время разрушения Второго Храма.

Совет принял официальное решение о необходимости вернуть все камни на место и строго соблюдать их святость. Ведущая роль в реализации этого решения возложена на раввина Стены Плача Шмуэля Рабиновича, которому поручено следить за процессом и контролировать его в соответствии с Галахой.

Главный ашкеназский раввин Кальман Бер обратился к министру по делам религий Михаэлю Малькиэли с просьбой разработать систему контроля за выполнением решения. Он также потребовал от юридического советника правительства предоставить Стене Плача отдельное представительство в правовых вопросах, не полагаясь на прокуратуру. В завершение заседания раввины произнесли молитвы за солдат ЦАХАЛа, раненых, заложников и мир в Израиле.