Время зажигания субботних свечей 1 августа 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:00, 20:16

Тель-Авив – 19:16, 20:19

Хайфа – 19:11, 20:19

Беэр-Шева – 19:09, 20:17

Эйлат – 19:04, 20:12

На исходе субботы начинается пост 9 ава. Девятое ава (Тиша бе-Ав) – один из самых скорбных дней еврейского календаря, установленный в качестве дня траура по разрушению Первого и Второго Иерусалимских храмов. В этот день, согласно традиции, произошел целый ряд трагических событий в истории еврейского народа – от изгнания разведчиков из пустыни, разрушения обоих Храмов и до падения Бейтара, погромов и изгнаний.

Пост 9 ава, начинающийся с захода солнца и завершающийся после появления звезд, сопровождается множеством ограничений: нельзя есть и пить, носить кожаную обувь, умываться, пользоваться косметикой, учить Тору, за исключением текстов печальной направленности. В синагогах читается свиток "Эйха" (плач Иеремии) и поются элегии "кинот", отражающие боль разрушения.