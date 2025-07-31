Ультрарелигиозные лидеры провели экстренное собрание, посвященное призыву ешиботников

В кибуце Маале а-Хамиша прошло экстренное собрание с участием видных представителей хасидских, литовских и сефардских кругов. Главной темой встречи стало противодействие планам по расширению призыва ультраортодоксов в армию.

Раввин Меир-Цви Бергман, представитель Совета мудрецов Торы, в своем выступлении выразил уверенность, что служба в армии приводит к потере религиозной идентичности. Он также подверг критике подход религиозных сионистов, которые совмещают изучение Торы со службой. По его словам, такой подход показывает непонимание глубинной сути учебы в ешиве, воспринимая Тору как обычную академическую дисциплину, а не как основу жизни.

Раввин Ицхак Зильберштейн заявил, что если ультраотодокс не может избежать службы в армии, то он должен, несмотря ни на что, покинуть страну, даже ценой нарушения шаббата. По его мнению, обязанность сохранить верность духовным ценностям стоит выше любых государственных требований. Цанзский ребе сказал, что, по его убеждению, за программами по призыву ультраортодоксов стоит попытка ослабить изучение Торы и богобоязненность.

Особое внимание на собрании было уделено родителям учеников ешив, получивших повестки. Раввины предостерегли их от попыток армии представить новые программы как безопасные и совместимые с ультраортодоксальным образом жизни. По их мнению, подобные инициативы – это опасная ловушка, способная подорвать духовное будущее молодежи.