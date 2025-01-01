x
01 января 2025
|
последняя новость: 15:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2025
|
01 января 2025
|
последняя новость: 15:45
01 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Раввин ответил на вопрос о голосовании, на котором присутствовали Нетаниягу и Бисмут

Кнессет
время публикации: 01 января 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 14:46
Раввин ответил на вопрос о голосовании, на котором присутствовали Нетаниягу и Бисмут
Aharon Krohn/Flash90

Раввин Юваль Шерло, один из ведущих религиозно-сионистских законоучителей в сфере этики, ответил на вопрос посетителя сайта "Кипа" о вчерашнем голосовании в Кнессете. Читателя интересовало, насколько с еврейской точки зрения было допустимо вынудить Биньямина Нетаниягу покинуть больницу, а Боаза Бисмута – выйти из дома во время траурной недели "шива".

По мнению раввина Шерло, у данной темы есть несколько сторон – галахическая и общечеловеческая. С одной стороны, согласно Галахе, человек обязан соблюдать "шиву". С другой, когда дело касается неотложных общественных нужд, возможны послабления.

Главное, по мнению Шерло, – это сочетание человечности и реальной ситуации. "В политической игре важно присутствие депутатов, и оппозиция иногда использует отсутствие членов Кнессета. Но когда речь идет о больном человеке или о том, кто соблюдает траур, должна приниматься во внимание человечность. Быть порядочным человеком – это тоже фундаментальный принцип", – подытожил раввин. В данном контексте Шерло предложил сфокусироваться именно на этом, а не на законах траура и посещения больных.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2024

Биньямин Нетаниягу вернулся в больницу после голосования в Кнессете