Раввин ответил на вопрос о голосовании, на котором присутствовали Нетаниягу и Бисмут

Раввин Юваль Шерло, один из ведущих религиозно-сионистских законоучителей в сфере этики, ответил на вопрос посетителя сайта "Кипа" о вчерашнем голосовании в Кнессете. Читателя интересовало, насколько с еврейской точки зрения было допустимо вынудить Биньямина Нетаниягу покинуть больницу, а Боаза Бисмута – выйти из дома во время траурной недели "шива".

По мнению раввина Шерло, у данной темы есть несколько сторон – галахическая и общечеловеческая. С одной стороны, согласно Галахе, человек обязан соблюдать "шиву". С другой, когда дело касается неотложных общественных нужд, возможны послабления.

Главное, по мнению Шерло, – это сочетание человечности и реальной ситуации. "В политической игре важно присутствие депутатов, и оппозиция иногда использует отсутствие членов Кнессета. Но когда речь идет о больном человеке или о том, кто соблюдает траур, должна приниматься во внимание человечность. Быть порядочным человеком – это тоже фундаментальный принцип", – подытожил раввин. В данном контексте Шерло предложил сфокусироваться именно на этом, а не на законах траура и посещения больных.