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Израиль

Биньямин Нетаниягу вернулся в больницу после голосования в Кнессете

Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
Кнессет
время публикации: 31 декабря 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 18:42
Биньямин Нетаниягу вернулся в больницу после голосования в Кнессете
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, перенесший два дня назад хирургическую операцию, после голосования в Кнессете вернулся в больницу.

Премьер-министр приехал в Кнессет, несмотря на запрет врачей, опасаясь, что закон о налогообложении нераспределенных прибылей будет провален из-за угроз Бен-Гвира проголосовать против всей фракцией. В результате законопроект был принят с перевесом в один голос (59 против 58).

"Сегодня, несмотря на сложности, мы приняли бюджетный закон, имеющий большое значение для безопасности Израиля и для его экономики", – говорится в сообщении, опубликованном Нетаниягу сразу после голосования.

Врачи в больнице "Адаса Эйн-Керем" рекомендуют премьер-министру оставаться под медицинским наблюдением еще несколько дней. Это необходимо даже при том, что двухчасовая операция прошла успешно.

Израиль
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