Биньямин Нетаниягу вернулся в больницу после голосования в Кнессете

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, перенесший два дня назад хирургическую операцию, после голосования в Кнессете вернулся в больницу.

Премьер-министр приехал в Кнессет, несмотря на запрет врачей, опасаясь, что закон о налогообложении нераспределенных прибылей будет провален из-за угроз Бен-Гвира проголосовать против всей фракцией. В результате законопроект был принят с перевесом в один голос (59 против 58).

"Сегодня, несмотря на сложности, мы приняли бюджетный закон, имеющий большое значение для безопасности Израиля и для его экономики", – говорится в сообщении, опубликованном Нетаниягу сразу после голосования.

Врачи в больнице "Адаса Эйн-Керем" рекомендуют премьер-министру оставаться под медицинским наблюдением еще несколько дней. Это необходимо даже при том, что двухчасовая операция прошла успешно.