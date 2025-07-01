ЦАХАЛ рассмотрит возможность восстановления еврейского контроля над гробницей Йосефа

На прошлой неделе подкомитет Кнессета по вопросам Иудеи и Самарии провел первое заседание, посвященное возвращению израильского контроля над гробницей Иосифа, покинутой в 2000 году после начала Второй интифады. В обсуждении участвовали депутат Кнессета Цви Суккот, глава регионального совета Самарии Йоси Даган, представители армии и гражданской администрации.

По словам участников встречи, командование Центрального округа в течение шести недель подготовит заключение о практических шагах по возобновлению израильского присутствия в районе гробницы. Параллельно в Кнессете планируется конференция с участием министров, депутатов и общественных деятелей, чтобы усилить давление на власти.

"Недопустимо, чтобы одно из наиболее святых мест еврейского народа оставалось заброшенным и опасным из-за бездействия государства, – заявил депутат Суккот. – Гробница Иосифа должна вернуться под постоянный израильский контроль как часть нашего суверенитета в Иудее и Самарии".

Йоси Даган представил на заседании армейский протокол 2000 года, согласно которому вывод сил с объекта был временным, а Израиль сохранял обязательство вернуться. "Ни один народ не откажется от своего права – и долга – охранять святыни, лежащие в основе его культуры", – подчеркнул Даган.

Родственники погибших солдат, включая отца погибшего в Шхеме Шувэля Бен-Натана, призвали власти "исправить историческую несправедливость". Бывший командир бригады в Самарии Харель Кнафо отметил, что "создание безопасного периметра вокруг гробницы – вопрос политического решения, которое также даст палестинцам понять, что статус-кво изменился". Депутаты от правящей коалиции поддержали инициативу, связав ее с уроками войны после 7 октября. "Эта битва – не только за территорию, но и за принадлежность, – заявил депутат Амит Халеви. – Гробница Иосифа символизирует нашу связь с этой землей".

Окончательное решение по вопросу ожидается после представления армейского заключения в ближайшие недели.