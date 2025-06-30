Нетаниягу: подход Любавичского Ребе к сфере безопасности подтвердился в ходе войны с Ираном

Биньямин Нетаниягу опубликовал пост, посвященный Любавичскому Ребе, раввину Менахему-Мендлу Шнеерсону, в связи с очередной годовщиной его смерти. В своем обращении премьер-министр отметил, что жесткий подход Ребе к вопросам безопасности вновь подтвердил свою актуальность во время последней войны с Ираном.

Нетаниягу упомянул о личных встречах с Ребе во время работы дипломатом в США: "Его проницательный взгляд и мудрость навсегда остались в моей памяти. Каждое его слово со временем подтверждалось как истина". Особое внимание глава правительства уделил подходу Любавичского Ребе к безопасности: "Его принципы – твердость перед лицом врагов, защита нашего права на Землю Израиля – вновь подтвердились в ходе нынешней операции. Его наследие продолжает вдохновлять нас".

Премьер-министр также рассказал, как Ребе благословил его перед выборами в Кнессет: "Ты будешь бороться против 119 человек, но не сомневайся – Всевышний на твоей стороне". Нетаниягу подчеркнул, что, хотя Ребе нет в этом мире уже 31 год, его дух ощущается сильнее чем когда-либо: "Движение Хабад расширяется, его посланники и синагоги открыты для каждого еврея в любой точке мира". В заключение он выразил уверенность, что "пламя веры и еврейской гордости, зажженное Ребе, будет освещать путь будущим поколениям".