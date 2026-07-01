Раввин Ицхак Йосеф на митинге в Бней-Браке: 95% задержанных ешиботников – сефарды

В Бней-Браке прошел митинг сефардской ультраортодоксальной общины против задержаний ешиботников, уклоняющихся от призыва в ЦАХАЛ. Бывший главный сефардский раввин Ицхак Йосеф рассказал присутствующим, что он общался с задержанными, и 95% из них – сефарды. "Мы живем в расистском государстве", – заявил он, призвав учеников ешив в случае ареста не прерывать учебу даже в тюремных камерах.

Говоря о том, что для победы нужны как армия, так и ешивы, раввин сослался на стих из Торы о мобилизации: "По тысяче от колена, по тысяче от колена...". Согласно мидрашу, этот повтор объясняется следующим образом: на каждые тысячу воинов, уходивших на войну, приходилась еще одна тысяча "духовных воинов", которые молились и изучали Тору.

Раввин Йосеф напомнил присутствующим о принципе "Сердце царя – в руке Господа", упомянутом в книге "Мишлей" (Притчи царя Соломона). Любые политические изменения зависят от воли Творца, а земные правители – лишь Его инструмент. Исходя из этого, раввин призвал общину решать проблему духовными методами: изучать Тору и читать псалмы у стен тюрем, а не устраивать уличные акции протеста.

На митинге также выступил глава ешивы "Авней-незер" раввин Замир Коэн. Он процитировал обещание Торы "И пятеро из вас прогонят сто, а сто из вас прогонят десять тысяч", объяснив, что этот успех зависит не от физической подготовки бойцов, а от концентрации духовных сил в тылу. По словам раввина Коэна, присутствие пяти человек в бейт-мидраше (доме учения) трансформируется в победу солдат на передовой над сотней врагов, а сотня учащихся позволяет солдатам обратить в бегство десять тысяч противников.