Статистика ЦАХАЛа: значительная доля религиозных сионистов служит в боевых подразделениях

Данные ЦАХАЛа, опубликованные газетой "Глобс", свидетельствуют о высокой доле представителей национально-религиозного сектора в боевых подразделениях. Так, 86,8% мужчин-религиозных сионистов призываются в армию, при этом около 60% из них выбирают службу в боевых частях. В поселениях Иудеи и Самарии аналогичный показатель достигает 75%. Для сравнения, среди светских призывников в боевые подразделения идут служить около 43% мужчин.

Отдельно отмечается устойчивая тенденция роста призыва среди религиозных девушек, которые по закону имеют право на освобождение от службы по религиозным причинам. В настоящее время уровень их призыва составляет примерно 30%, однако, по данным организаций, сопровождающих девушек во время службы в ЦАХАЛе, фактические показатели достигли 40%.

Что касается ультраортодоксального сектора, официально на службу в ЦАХАЛ призываются около 11,7% мужчин. Вместе с тем публикация в "Глобс" опровергает распространенный миф о том, что жители "большого Тель-Авива" якобы массово уклоняются от службы. В государственных школах центральных населенных пунктов уровень призыва превышает 90%, а среди выпускников кибуцев и мошавов достигает 94%. Такие города, как Модиин, Раанана, Кфар-Саба и Тель-Авив, отличаются высокими показателями как призыва, так и участия в офицерских курсах.