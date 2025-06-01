Шавуот-2025: история и традиции праздника

Шавуот начинается в воскресенье вечером, 1 июня 2025 года (6 сивана), и завершается вечером понедельника, 2 июня (7 сивана). Согласно Талмуду, в этот день, в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н. э.), Всевышний даровал еврейскому народу Тору и Десять Заповедей.

Время зажигания свечей в воскресенье: Иерусалим – 19:05, Тель-Авив – 19:21, Хайфа – 19:16, Беэр-Шева – 19:21, Эйлат – 19:05. Окончание праздника в понедельник, 2 июня: Иерусалим – 20:23, Тель-Авив – 20:25, Хайфа – 20:27, Беэр-Шева – 20:23, Эйлат – 20:17.

Благословения при зажигании свечей:

Барух Ата Адонай, Элоэйну Мелех а-Олам, ашер кидешану бе-митцвотав ве-цивану леаадлик нер шель йом тов (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, Который освятил нас Своими заповедями и повелел зажигать свечу праздника). Барух Ата Адонай, Элоэйну Мелех а-Олам, шеэхеяну ве-кийеману ве-игиану лазман а-зэ (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, давший нам жизнь, поддержавший нас и позволивший дожить до этого времени).

Название праздника – "Шавуот" (буквально "недели") – связано с тем, что его отмечают после семинедельного отсчета, начинающегося со второго дня Песаха. В Талмуде этот праздник также называется "Ацерет" (завершение), поскольку Шавуот завершает период выхода из рабства и символически продолжает Песах – так же, как праздник Шмини-Ацерет завершает Суккот. Праздник также называется также "Хаг а-бикурим" – праздник первых плодов, и "Зман матан-Торатену" – время дарования Торы.

Праздник связан с заповедью приносить в Храм первые плоды урожая – в знак благодарности Богу за плодородную землю. Приносили семь видов, которыми славится Земля Израиля: пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранаты, оливки и финики. Церемония была торжественной и публичной, а в Храме плоды вручались коэнам.