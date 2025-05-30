Время зажигания субботних свечей 30 мая 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:58, 20:21

Тель-Авив – 19:19, 20:24

Хайфа – 19:12, 20:25

Беэр-Шева – 19:19, 20:21

Эйлат – 19:04, 20:15

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Бемидбар":

В синайской пустыне Б-г повелевает Моше произвести исчисление двенадцати колен Израилевых. В результате переписи насчитывается 603 550 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет — пригодных к военной службе.

Колено Леви исчисляется отдельно: 22 000 мужчин от одного месяца и старше. Левиты избраны на служение в Мишкане вместо первенцев, утративших это право после греха Золотого Тельца. Разница в численности — 273 человека — компенсируется выкупом: по пять шекелей за каждого.

Во время странствий по пустыне Левиты разбирали Святилище, несли его и снова собирали в центре лагеря. Их шатры располагались вокруг Мишкана: семейство Кеата, чьей обязанностью было переносить храмовую утварь (Ковчег, Менору и т.д.), стояло к югу; Гершон — перевозившие покрывала и занавеси — на западе; Мерари, ответственные за балки и основания, — на севере. С восточной стороны, напротив входа в Святилище, размещались шатры Моше, Аарона и его сыновей.

Вокруг стана Левитов, четырьмя группами, располагались шатры двенадцати колен Израиля. У каждого колена был свой наси (князь) и флаг — особого цвета и с индивидуальной эмблемой.