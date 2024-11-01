Время зажигания субботних свечей 1 ноября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:09, 17:26

Тель-Авив – 16:28, 17:27

Хайфа – 16:18, 17:26

Беэр-Шева – 16:31, 17:28

Эйлат – 17:26, 17:29

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ноах":

Всевышний повелевает Ноаху, единственному праведнику на земле, построить огромный ковчег, поскольку всемирный потоп уничтожит всякую жизнь на суше. Ковчег станет убежищем для самого Ноаха, его семьи и животных — по паре каждого вида.

В течение сорока дней и ночей идет дождь, и вода продолжает прибывать еще сто пятьдесят дней, пока, наконец, не начинает спадать. Ковчег останавливается на горе Арарат, и Ноах выпускает сначала ворона, а затем несколько раз голубя, чтобы узнать, ушла ли вода с земли. Когда земля полностью высыхает — спустя год после начала потопа — Бог велит Ноаху и его семье покинуть ковчег и снова заселить землю.

Ноах строит жертвенник и приносит жертву Всевышнему. В ответ Бог клянется больше не уничтожать все человечество за его поступки и устанавливает радугу как знак нового союза с человечеством. Ноах получает заповеди, среди которых запрет на убийство и на употребление мяса или крови живого животного; теперь людям разрешено есть мясо.

Ноах насаждает виноградник и, выпив вина, пьянеет. Его сыновья Шем и Яфет прикрывают наготу отца, за что получают его благословение, тогда как Хам, проявивший неуважение, навлекает на себя проклятие.

Десять поколений потомки Ноаха живут как единый народ с одним языком и культурой. Но, возгордившись, они строят башню, символ их мощи и независимости. Бог смешивает их язык, лишая понимания, и люди оставляют башню и расселяются по земле, образуя семьдесят народов.

Глава "Ноах" завершается перечнем десяти поколений от Ноаха до Аврама и рассказом о путешествии семьи Аврама из Ур-Касдима в Харан на пути в Ханаан.