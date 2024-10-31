Политики поздравили Кальмана Бера с избранием на пост Главного ашкеназского раввина

В четверг вечером раввин Кальман Бер, главный раввин Нетании, был избран большинством голосов на пост Главного ашкеназского раввина Израиля. Выборы проходили с 12:00 до 16:00 в здании Главного раввината в Иерусалиме. В голосовании приняли участие 136 из 140 членов выборного органа.

Бер получил 77 голосов, тогда как раввин Миха а-Леви, считавшийся кандидатом от партии "Религиозный сионизм", получил 58 голосов. Раввин Кальман Бер будет занимать пост Главного раввина в течение 10 лет. Половину срока он также будет выполнять функции главы Верховного раввинатского суда.

Министр финансов и лидер партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич пожелал раввину Кальману Бару, а также Главному сефардскому раввину Давида Йосефу, "больших успехов в укреплении единства Израиля и освящении Имени Небес". Министр по делам Иерусалима и традиций Меир Поруш заявил: "Раввин Бер получил поддержку выдающихся раввинов Израиля из всех общин. Он несомненно станет раввином, который объединит весь народ Израиля в это сложное время".

Лидер поддерживавшей кандидатуру раввина Бера партии "Дегель а-Тора", депутат Моше Гафни, заявил: "Мы очень рады и благодарим Всевышнего за результат". Раввин Давид Став, основатель Ассоциации раввинов "Цохар", отметил: "Победа раввина Кальмана Бера – это победа инклюзивности, умеренности и любви к Израилю. В эти дни, когда мы так жаждем ценностей и воссоединения всех частей общества, нет более достойной фигуры для этой должности. Я уверен, что рав Бар сможет принести любовь к Торе в каждый дом в Израиле".

Религиозно-сионистская ешива "Керем бе-Явне" выпустила заявление: "Мы рады избранию выпускника ешивы, который десятилетиями работал в качестве преподавателя, на высокую должность Главного раввина Израиля. Желаем раввину Беру, чтобы его дела увенчались успехом в освящении Имени Небес, возвышении славы Торы, распространении её величия и почитании ее в духе единства и связи со всем народом Израиля".