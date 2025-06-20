Время зажигания субботних свечей 20 июня 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:07, 20:30

Тель-Авив – 19:28, 20:33

Хайфа – 19:21, 20:34

Беэр-Шева – 19:27, 20:30

Эйлат – 19:13, 20:24

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Шлах":

Моше посылает двенадцать разведчиков исследовать Ханаан. Через сорок дней они возвращаются, принося с собой огромную виноградную гроздь, плоды граната и фиги — как доказательство плодородия этой земли. Однако десять из них утверждают, что жители страны — великаны, непобедимые для евреев. Только Калев и Йеошуа выражают уверенность в победе, полагаясь на обещание Всевышнего.

Народ, услышав их рассказ, впадает в панику и выражает желание вернуться в Египет. В ответ на это Всевышний гневается и приговаривает поколение Исхода к сорокалетнему скитанию в пустыне — пока оно не исчезнет, и лишь их дети войдут в Землю Обетованную.

В продолжение главы изложены законы хлебных и винных приношений (менахот), а также заповедь отделения халы — части теста, передаваемой коэнам.

Упоминается случай нарушения Шаббата: человек, собиравший дрова, приговаривается к смертной казни.

В завершение глава содержит заповедь о цицит — кистях, прикрепляемых к углам одежды, как постоянное напоминание о заповедях Торы.