Время зажигания субботних свечей 20 июня 2025 года
Зажигание свечей и окончание субботы:
Иерусалим – 19:07, 20:30
Тель-Авив – 19:28, 20:33
Хайфа – 19:21, 20:34
Беэр-Шева – 19:27, 20:30
Эйлат – 19:13, 20:24
На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Шлах":
Моше посылает двенадцать разведчиков исследовать Ханаан. Через сорок дней они возвращаются, принося с собой огромную виноградную гроздь, плоды граната и фиги — как доказательство плодородия этой земли. Однако десять из них утверждают, что жители страны — великаны, непобедимые для евреев. Только Калев и Йеошуа выражают уверенность в победе, полагаясь на обещание Всевышнего.
Народ, услышав их рассказ, впадает в панику и выражает желание вернуться в Египет. В ответ на это Всевышний гневается и приговаривает поколение Исхода к сорокалетнему скитанию в пустыне — пока оно не исчезнет, и лишь их дети войдут в Землю Обетованную.
В продолжение главы изложены законы хлебных и винных приношений (менахот), а также заповедь отделения халы — части теста, передаваемой коэнам.
Упоминается случай нарушения Шаббата: человек, собиравший дрова, приговаривается к смертной казни.
В завершение глава содержит заповедь о цицит — кистях, прикрепляемых к углам одежды, как постоянное напоминание о заповедях Торы.