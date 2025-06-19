Раввин Ицхак Йосеф: "Солдаты получают силы благодаря изучающим Тору"

Бывший главный сефардский раввин Израиля, раввин Ицхак Йосеф, находящийся с визитом в США, провел урок для общины выходцев из Алеппо (Сирия) в Бруклине и поделился своими мыслями о текущей ситуации в Израиле.

Раввин Йосеф подчеркнул: "Земля Израиля находится под постоянным надзором Всевышнего. Центр Торы – это именно Израиль. Здесь сотни тысяч изучают Тору, и благодаря этому наши солдаты получают силы. Они отдают себя без остатка, они сбивают большую часть ракет. Откуда у них такая сила? Это сила, исходящая от Торы и благословения Неба".

Бывший главный раввин призвал израильтян сохранять спокойствие: "Не впадайте в панику. Нужно укреплять уверенность в том, что Всевышний с нами. Он не покинет Свой народ и не оставит Свое наследие". В завершение раввин Ицхак Йосеф благословил солдат и всех жителей Израиля: "Пусть они будут благословенны, здоровы и вернутся домой целыми и невредимыми. Мы молимся за их успех и безопасность. И дай Бог, чтобы пришел конец страданиям".