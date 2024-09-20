Время зажигания субботних свечей 20 сентября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:58, 19:13

Тель-Авив – 18:21, 19:15

Хайфа – 18:09, 19:14

Беэр-Шева – 18:21, 19:14

Эйлат – 18:20, 19:13

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ки таво".

Моше повелевает сынам Израиля, что после завоевания и заселения земли, которую дает им Бог, они должны принести первые плоды своих садов в Храм и выразить благодарность за все, что Он сделал для них.

Глава также охватывает законы о десятинах, отдаваемых левитам и беднякам, и описывает провозглашение благословений и проклятий на горах Гризим и Эйваль. Моше напоминает, что евреи — избранный Богом народ, а они, в свою очередь, избрали Всевышнего.

Затем Моше перечисляет благословения за соблюдение заповедей и страшные наказания, которые постигнут народ в случае их нарушения. В завершение он говорит, что только сейчас, спустя сорок лет, Бог дал им "сердце — чтобы знать, глаза — чтобы видеть и уши — чтобы слышать".