Раввин Давид Хай а-Коэн дал указание не произносить "Таханун" из-за взорвавшихся раций "Хизбаллы"

Глава общины "Орот-Исраэль" в Бат-Яме, раввин Давид Хай а-Коэн, дал указание своим ученикам не произносить молитву "Таханун" из-за взорвавшихся в Ливане раций "Хизбаллы". Текст покаянной молитвы "Таханун" читают во время утренней и полуденной молитв, за исключением дней, считающихся радостными, таких как суббота, начало нового месяца по еврейскому календарю и еврейские праздники.

В интервью сайту "Аруц шева" раввин пояснил, что это указание было дано до сообщения о гибели четырех солдат ЦАХАЛа в боях в Газе. По его словам, несмотря на эту тяжелую весть, "Таханун" все равно не следует произносить. "Я считаю, что, несмотря на огромную боль от гибели солдат, события в Ливане возвеличивают Израиль в глазах мира. То, что "Хизбалла" получила такой сильный удар, принесло радость всему народу Израиля. Это само по себе достойно того, чтобы не произносить "Таханун", – подытожил раввин Давид Хай а-Коэн.

"Таханун" (ивр. "жалоба", "мольба") – покаянная молитва. Главная часть этой молитвы – исповедь в грехах и падение ниц. Во время чтения принято слегка ударять себя в грудь кулаком правой руки при каждом слове.