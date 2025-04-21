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Историк: ответственность за казнь Иисуса лежит на римлянах, а не на евреях

время публикации: 21 апреля 2025 г., 06:15 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 06:14
Историк: ответственность за казнь Иисуса лежит на римлянах, а не на евреях
Jamal Awad/Flash90

Вышла в свет книга историка Натаниэля Андраде "Убийство Мессии: суд и распятие Иисуса из Назарета", в которой автор доказывает: ответственность за казнь лежит на римских властях, а не на еврейских первосвященниках. Профессор Андраде, специалист по истории Римской империи, считает, что евангельские авторы сознательно "смягчили" образ Понтия Пилата, чтобы переложить вину на евреев и тем самым обезопасить первых христиан в глазах Рима.

По словам Андраде, с точки зрения римского права трудно представить, чтобы губернатор, считающий подсудимого невиновным, все же приговорил его к одной из самых мучительных форм казни. На деле Иисус, выступавший с проповедями против общественного устройства и порядка в Иудее, представлял угрозу как еврейским религиозным лидерам, так и римским властям. Пилат, вероятно, рассматривал его как подстрекателя и вынес решение исходя из римской логики сохранения порядка.

Историк также сравнивает казнь Иисуса с другим случаем времен римского владычества: в одном эпизоде священники передали римлянам агитатора, но вместо казни его лишь жестоко избили и отпустили. Это говорит о том, что в римской практике был возможен более мягкий исход – если бы власти действительно не видели в Иисусе угрозы, казни, возможно, и не было бы.

Андраде подчеркивает: обвинение евреев в "убийстве бога" – это не просто ошибка в интерпретации, а миф, стоивший жизни тысячам людей. Он надеется, что его книга станет вкладом в исправление исторической несправедливости и поможет разрушить устоявшиеся стереотипы. "Если моя работа способна хоть как-то повлиять на снижение этнической или религиозной ненависти, особенно между христианами и евреями, значит, она написана не зря", – говорит автор.

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