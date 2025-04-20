Исследовательница, выступавшая против призыва ешиботников, изменила свою позицию

В интервью "The Marker" д-р Ли Коханер, преподавательница колледжа "Ораним" и ведущая исследовательница ультраортодоксального сектора, изменила свою позицию в отношении призыва ультраортодоксов. Много лет она выступала против обязательного призыва харедим, считая, что их участие в экономике важнее. Коханер отметила, что трагедия 7 октября и последовавшая за ней война в Газе стали для нее моментом переоценки. По ее словам, стало очевидно, что нынешняя модель распределения гражданской ответственности в Израиле несправедлива и больше не выдерживает проверку реальностью.

Согласно исследованиям, проведенным Коханер, около 40% ультраортодоксальных мужчин можно отнести к "модернизирующимся": они получают профессиональное образование, работают или стремятся к трудоустройству. 20% – в процессе перехода. Остальные 40% остаются в русле традиционного образа жизни и не демонстрируют намерения интегрироваться. По данным Центрального бюро статистики, в 2022 году только 44% ультраортодоксальных мужчин в возрасте 25-64 лет работали. Для сравнения, среди неультраортодоксальных еврейских мужчин этот показатель превышал 85%. Это означает, что значительная часть мужчин из сектора не принимает участия на рынке труда.

После начала войны осенью 2023 года десятки тысяч резервистов из светских и национально-религиозных кругов были мобилизованы, включая женщин и родителей нескольких детей. В то же время уровень мобилизации в ультраортодоксальном секторе остался минимальным. В 2023 году менее 10% призывников из ультраортодоксального сектора были зачислены в ЦАХАЛ. Среди светских мужчин этот показатель составил более 75%, среди религиозных сионистов – около 80%.

Коханер предупреждает, что сохраняющееся неравенство в вопросах службы и вклада в экономику усиливает напряженность между секторами. Особенно это ощущается среди тех, кто несет на себе основное бремя обороны и налогов. Она признает, что прежняя модель, основанная на поощрении харедим в сферах образования и трудоустройства, не принесла желаемых результатов в должном масштабе. По ее оценке, темпы интеграции слишком медленные и не соответствуют вызовам сегодняшнего дня.

Коханер подчеркивает, что ее прежняя позиция основывалась на надежде, что постепенные изменения приведут к сближению ультраортодоксального сектора с остальной частью общества. Теперь она считает, что без четких и равных требований это невозможно. На основе всего вышеизложенного Коханер приходит к выводу, что необходимо ввести обязательную гражданскую или военную службу для всех, включая ультраортодоксальных мужчин, с учетом религиозных реалий. По ее мнению, только равные обязанности могут восстановить солидарность внутри израильского общества.