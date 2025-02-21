Время зажигания субботних свечей 21 февраля 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:50, 18:08

Тель-Авив – 17:10, 18:10

Хайфа – 17:00, 18:09

Беэр-Шева – 17:13, 18:10

Эйлат – 17:03, 18:10

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Мишпатим":

После Откровения на Синае Бог заповедует народу Израиля свод законов. В него входят законы о рабе-еврее, наказания за убийство, похищение, насилие и воровство, гражданские нормы о возмещении ущерба, предоставлении займов и ответственности за вверенное имущество, а также правила справедливого судопроизводства.

Кроме того, упоминаются законы, запрещающие притеснять пришельцев, предписания о соблюдении сезонных праздников и принесении плодов урожая в Иерусалимский Храм, запрет на смешение мясного с молочным и заповедь о молитве. В главе "Мишпатим" содержится 53 заповеди: 23 предписания и 30 запретов.

Бог обещает привести народ Израиля в Святую Землю и запрещает ему перенимать языческие обычаи ее нынешних жителей.

Народ Израиля провозглашает: "Сделаем и услышим все, что Бог нам заповедует". Оставив Аарона и Хура управлять лагерем, Моше поднимается на гору Синай, чтобы получить Тору от Всевышнего, и остается там сорок дней и сорок ночей.