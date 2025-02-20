Агам Бергер рассказала о соблюдении еврейских традиций в плену

Агам Бергер, одна из недавно освобожденных заложниц, поделилась подробностями о своем пребывании в плену у боевиков ХАМАСа. В интервью, которое она дала Цили Шнайдер, главе организации "Еврейская связь", и журналисту Шнеуру Веберу, Агам рассказала о том, как ей и другим заложницам удавалось соблюдать еврейские традиции и праздники в Газе.

В январе, боевики принесли им сидур (молитвенник), найденный на территории Газы. "Они спросили нас, что это, и отдали нам. Мы использовали его на протяжении всего плена", – рассказала Агам. Заложницы также отмечали большинство еврейских праздников. Чтобы отслеживать даты, они использовали радио, телевизор и даже западный календарь. "У нас был григорианский календарь, и иногда мы смотрели телевизор, чтобы понять, какой сейчас день", – пояснила она.

Агам отметила, что, несмотря на сложности, ей удалось соблюдать Песах, не употребляя квасное. "Я попросила кукурузную муку, и охранники принесли ее. В каком-то смысле они уважали меня больше, потому что я религиозна", – поделилась она. Она также рассказала о соблюдении Йом Кипура, поста Эстер и Девятого Ава. "Я просила у Бога знак, и случайно на телевидении появилась дата "2 Ава". С этого момента мы отсчитывали дни до Девятого Ава", – вспоминала Агам.

Шаббат она соблюдала, отказываясь зажигать огонь или смотреть телевизор. "Были шаббаты, когда я отказывалась даже от радио. Иногда нам приносили свечи перед шаббатом, и мы слушали радио, чтобы знать, когда он начинается", – рассказала она в интервью.