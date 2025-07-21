Цанзский хасидский двор усиливает контроль над музыкальным сопровождением свадеб

Цанзский хасидский двор в Нетании усиливает контроль над проведением свадеб в своем районе: отныне залы торжеств в квартале Кирьят-Цанз будут доступны только для мероприятий с участием певцов и оркестров, прошедших одобрение специального раввинского комитета.

В заявлении религиозного суда Цанза, опубликованном 20 июля, говорится, что новое правило вступает в силу с ближайшей зимы. Цель инициативы – сохранить духовную атмосферу и хасидский характер свадеб, в соответствии с указаниями главы двора, Цанзского ребе.

Владельцам залов торжеств даны четкие указания: не принимать бронирования мероприятий без подтверждения от комитета, что исполнители были заранее согласованы. В письме, подписанном членами религиозного суда, выражается надежда, что этот шаг укрепит духовную чистоту и поможет приблизить исполнение традиционного благословения: "Да зазвучат вскоре в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты".

Цанзский хасидский двор — одна из влиятельных и исторически значимых хасидских династий, происходящая из города Новы-Сонч (Санз) в Галиции. Основанная в XIX веке раввином Хаимом Гальберштамом, эта династия сыграла ключевую роль в развитии восточноевропейского хасидизма. После Второй мировой войны династия возродилась в Израиле и США. Центром деятельности израильской ветви двора является Нетания.