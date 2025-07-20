Министр по делам Иерусалима и традиции процитировал несуществующую цитату из Танаха

Уходя со своего поста, министр по делам Иерусалима и традиции Меир Поруш включил в официальное письмо цитату из пророчеств Захарии: "Да будем мы все удостоены увидеть исполнение стиха: "И построю Я Иерусалим, и буду милосерден к нему". При сверке с оригинальным текстом выяснилось, что этот стих в книге пророка отсутствует.

По данным сайта i24, вероятным источником неточной цитаты стала языковая модель ChatGPT. Предположительно, помощник министра воспользовался искусственным интеллектом, чтобы найти подходящую цитату из Танаха. Возможно, ChatGPT перевел с английского на иврит, сократил и вольно пересказал расположенное в 1-й главе книги Захарии пророчество: "Поэтому так сказал Господь: Я вернулся в Иерусалим, преисполненный милосердия, в нем будет построен Мой Храм, — говорит Господь Воинств, — и землемерный шнур протянут по Иерусалиму".

Ранее фракция, представляющая ашкеназскую хасидскую партию "Агудат Исраэль", к которой принадлежит экс-министр, заявила о выходе из правительственной коалиции. В официальном обращении фракции было подчеркнуто, что предложенный закон о призыве в армию, который должен был урегулировать положение учащихся ешив, не соответствует требованиям духовных наставников и решениям Совета мудрецов Торы.