Время зажигания субботних свечей 21 марта 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:11, 18:28

Тель-Авив – 17:31, 18:30

Хайфа – 17:32, 18:30

Беэр-Шева – 17:32, 18:30

Эйлат – 17:22, 18:28

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваякель":

Перед строительством Мишкана Моше напоминает сынам Израиля о заповеди соблюдения Шабата. Затем он призывает их принести пожертвования – материалы для возведения передвижного Храма, его утвари и священнических одежд. Б-г назначает Бецалеля и Оолиава главными мастерами и руководителями этого строительства.

Евреи приносят так много золота, серебра, драгоценных камней, шкур, шерсти, благовоний и оливкового масла для меноры и помазания коэнов, что пожертвований оказывается больше, чем нужно, и Моше велит прекратить сбор.

Затем описаны специальные завесы, покрывавшие крышу и вход в Мишкан. Его стены состояли из деревянных балок, покрытых золотом и установленных на серебряные подножия. Бецалель лично изготовил Ковчег Завета из дерева, облицованного золотом внутри и снаружи. На его золотой крышке, под которой хранились Скрижали, были два керува – фигуры с человеческими чертами и распростёртыми навстречу друг другу крыльями, смыкавшимися в виде арки. Менора и стол для хлебов были сделаны из чистого золота.

В завершение главы описан порядок изготовления двух жертвенников: малого – для воскурения благовоний и большого – для сжигания жертвоприношений, а также медного умывальника для коэнов и ограды двора Мишкана.