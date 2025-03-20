Религиозные солдаты выступили против решения включить в церемонию женское пение

Религиозные военнослужащие 401-й бронетанковой бригады ЦАХАЛа и семьи погибших солдат выразили протест против женского пения, запланированного в ходе торжественной церемонии, посвященной подведению итогов полутора лет боевых действий бригады.

Несколько семей, потерявших сыновей на войне, обратились с письмом к командиру бригады: "С момента начала войны мы заплатили высокую цену, но бойцы на фронте и весь народ Израиля сохраняли единство. Мы считаем, что недопустимо, чтобы церемония, символизирующая героизм и сплоченность, исключала часть бойцов и их семьи, создавая тем самым ненужные разногласия и раскол".

Более 150 военнослужащих подписали обращение к командованию с просьбой пересмотреть программу мероприятия. "Мы не можем чувствовать себя полноправными участниками армии в таких условиях и поэтому не сможем прийти на церемонию. Просим учесть принцип товарищества и создать условия, в которых все бойцы смогут чувствовать себя комфортно", – говорится в письме.

С призывом к сохранению единства выступили также родители офицера Мордехая Кадмона и сержанта Эфраима Ихмана, погибших в ходе боевых действий: "Наши сыновья сражались плечом к плечу со всеми, и было бы естественно, чтобы это единство сохранялось и во время церемонии в их память".

Согласно религиозным законам, слушание женского пения мужчинами рассматривается как нарушение принципов скромности. В еврейской традиции существует понятие "Коль бе-иша эрва" (буквально "голос женщины – нагота"), на основании которого ортодоксальные евреи воздерживаются от прослушивания женского пения за пределами собственной семьи.