В Кнессете обсудили инициативу, предотвращающую появление "соломенных вдов" среди жен военнослужащих

В комиссии Кнессета по правам женщин прошло обсуждение инициативы феминистской религиозной организации "Колех" по предотвращению проблемы "агунот" (соломенных вдов). Согласно законам иудаизма, женщина может вступить в брак после получения от мужа разводного письма "гет" или в случае доказанной кончины супруга. В контексте военных действий пропавший без вести или тяжелораненый солдат, который не способен составить разводное письмо, переводят женщину в статус соломенной вдовы, лишенной возможности создать новую семью. Активистки организации предложили, чтобы ЦАХАЛ предоставил военнослужащим возможность подписать документ, согласно которому в случае пропажи мужа или получения им тяжелых ранений, влияющих на когнитивные способности, жена автоматически будет считаться разведенной.

Генеральный директор "Колех" Шарон Брик-Дешен заявила, что в начале войны организация избегала поднимать этот вопрос, чтобы не подрывать моральный дух бойцов. Однако реальность показывает, что необходимо предоставить военным возможность подписывать документ, предотвращающий появление "агунот". По словам Брик-Дешен, это укрепляет чувство безопасности у самих бойцов и их супруг. Представитель ЦАХАЛа подполковник Авиуд Шварц отметил, что в армии существует похожий документ на случай пропажи бойца, который подписало около 20 человек. После начала войны "Железные мечи" в текст были добавлены три предложения, касающиеся медицинских аспектов. Депутат Таль Мирон предложила, чтобы такой документ подписывала каждая пара, приходящая в раввинат.

Раввин Цуриэль Бублиль заявил, что проблема соломенных вдов является актуальной задачей и ее возможно решить с точки зрения Галахи: "Каждая минута промедления – это страдание женщины. Когда я сочетал браком солдата с его невестой в полевых условиях перед проведением маневров и рассказал ему о таком документе, он поблагодарил меня". Раввин также предложил внести в текст документа абзац, учитывающий наличие у солдата несовершеннолетнего брата – в противном случае соломенной вдове придется ждать, когда тот достигнет 13-летия, чтобы пройти обычай "халица", освобождающий его от предписанного Торой левиратного брака.