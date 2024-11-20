Опубликован список требований к солдатам ультраортодоксальной бригады

Сайт "Кипа" опубликовал список требований, которые должны подписать солдаты, заинтересованные служить в формирующейся в эти дни бригаде "Хашмонаим". Новая боевая единица рассчитана исключительно на представителей ультрарелигиозного сектора, поэтому в списке – запрет приносить "нескромные" газеты и книги, а также бриться лезвием.

Список начинается с условий, которые ЦАХАЛ обязуется предоставить бойцам бригады: трехразовая молитва в миньяне (кворуме из 10 человек), ежедневный урок иудаизма, максимально высокий уровень кошерности еды. В свою очередь, солдаты обязуются следить за чистотой своей речи, скрупулезно соблюдать шаббат и на протяжении всей службы носить черную кипу.

Если до призыва военнообязанный носил кисти цицит навыпуск (сообразуясь со сказанным в Торе: "посмотрев на которые, вы будете вспоминать все заповеди"), он должен продолжать делать это и во время службы в бригаде. Солдаты, которые отращивали на гражданке бороду и пейсы, не должны их сбривать. Остальным разрешается пользоваться только электрической бритвой, а не лезвием, которое запрещено Галахой.

Во время субботних трапез и молитв члены бригады "Хашмонаим" должны носить черные костюмы и шляпы, соответствуя дресс-коду ультраортодоксальных ешив. Во время увольнительной они должны одеваться так, как это принято в их общине. Разрешается использование лишь тех смартфонов, на которых установлены контент-фильтры, в соответствии с указаниями руководства бригады.

Невыполнение одного из требований, а также физическая или вербальная агрессия, может повлечь за собой исключение солдата из бригады с невозможностью обжалования.