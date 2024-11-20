x
20 ноября 2024
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 ноября 2024
|
20 ноября 2024
|
последняя новость: 10:42
20 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Опубликован список требований к солдатам ультраортодоксальной бригады

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 20 ноября 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 09:38
Черная кипа, цицит навыпуск, кошерный смартфон: опубликован список требований к солдатам ультраортодоксальной бригады
Michael Giladi/Flash90

Сайт "Кипа" опубликовал список требований, которые должны подписать солдаты, заинтересованные служить в формирующейся в эти дни бригаде "Хашмонаим". Новая боевая единица рассчитана исключительно на представителей ультрарелигиозного сектора, поэтому в списке – запрет приносить "нескромные" газеты и книги, а также бриться лезвием.

Список начинается с условий, которые ЦАХАЛ обязуется предоставить бойцам бригады: трехразовая молитва в миньяне (кворуме из 10 человек), ежедневный урок иудаизма, максимально высокий уровень кошерности еды. В свою очередь, солдаты обязуются следить за чистотой своей речи, скрупулезно соблюдать шаббат и на протяжении всей службы носить черную кипу.

Если до призыва военнообязанный носил кисти цицит навыпуск (сообразуясь со сказанным в Торе: "посмотрев на которые, вы будете вспоминать все заповеди"), он должен продолжать делать это и во время службы в бригаде. Солдаты, которые отращивали на гражданке бороду и пейсы, не должны их сбривать. Остальным разрешается пользоваться только электрической бритвой, а не лезвием, которое запрещено Галахой.

Во время субботних трапез и молитв члены бригады "Хашмонаим" должны носить черные костюмы и шляпы, соответствуя дресс-коду ультраортодоксальных ешив. Во время увольнительной они должны одеваться так, как это принято в их общине. Разрешается использование лишь тех смартфонов, на которых установлены контент-фильтры, в соответствии с указаниями руководства бригады.

Невыполнение одного из требований, а также физическая или вербальная агрессия, может повлечь за собой исключение солдата из бригады с невозможностью обжалования.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2024

ЦАХАЛ формирует бригаду "Хашмонаим", в которой будут проходить службу ультраортодоксы
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 18 ноября 2024

Главы ешивы-эсдер: ЦАХАЛ не готов к призыву ультраортодоксов
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 06 ноября 2024

Сын главы хасидского двора принял решение пойти в армию