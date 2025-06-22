Раввин Шмуэль Элиягу: вслед за американским ударом по Ирану следует произнести благословение

Раввин Цфата Шмуэль Элиягу заявил, что в связи с американским ударом по Ирану следует произнести благословение "Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, который добр и творит добро", прочесть псалом благодарения и не читать отрывок "Таханун" в молитве.

"Это добрые вести, которых мы ждали столько лет, – сказал раввин Элиягу. – Угроза, наконец, будет снята с нас. Мы обязаны от всего сердца поблагодарить за это Всевышнего. Мудрецы учат: когда человек слышит добрую весть, он произносит благословение: "Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени". Если же весть хороша и для него, и для других, – он произносит: "...Который добр и творит добро". Это возможность поблагодарить за всё добро, которое Всевышний делает для нас. А когда мы благодарим, добро продолжается и приумножается – как сказано: "ибо милость Его – вовек"".

Раввин Шмуэль Элиягу добавил: "Мы знаем, что Всевышний дал мудрость, силу и помощь с Небес – лидерам Израиля, главам армии и правительства, президенту США. Мы должны осознавать, что то, за что мы благодарим, – лишь одно из многих добрых дел. Пусть будет воля Всевышнего продолжать изливать на нас Свою милость".