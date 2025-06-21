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Из-за войны раввин Ицхак Йосеф разрешил проводить свадьбы в траурные дни "бейн а-мецарим"

время публикации: 21 июня 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 21:52
Из-за войны раввин Ицхак Йосеф разрешил проводить свадьбы в траурные дни "бейн а-мецарим"
Olivier Fitoussi/Flash90

Бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф издал галахическое постановление, разрешающее проведение свадеб в период "бейн а-мецарим" (ивр. между теснин) – трехнедельного траура между постами 17 тамуза и 9 ава (в этом году – 12 июля и 3 августа), когда традиционно соблюдаются строгие ограничения, связанные с памятью о разрушении Первого и Второго Храмов.

Решение было принято в связи с массовой отменой свадеб из-за рекомендаций Командования тылом и последующими трудностями с поиском свободных залов торжеств по окончании траурного периода. Раввин Йосеф подчеркнул, что нынешняя ситуация считается "часом крайней необходимости", и призвал как сефардов, так и ашкеназов не откладывать бракосочетания.

В своем письме раввин отметил, что, хотя ашкеназские общины обычно следуют более строгому обычаю, запрещающему свадьбы в дни "бейн а-мецарим", в текущих условиях допустимо сделать исключение. Он также предупредил, что дальнейшие переносы могут привести к организационным сложностям, добавив: "Тот, кто проявит излишнюю строгость, потеряет больше, чем приобретет".

Решение поддержано ссылками на авторитетных галахистов, включая раввина Йехиэля-Михла Эпштейна, автора труда "Арух а-Шульхан", который допускал послабления в исключительных обстоятельствах.

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