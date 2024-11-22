Время зажигания субботних свечей 22 ноября 2024 года
Зажигание свечей и окончание субботы:
Иерусалим – 15:56, 17:15
Тель-Авив – 16:15, 17:16
Хайфа – 16:05, 17:14
Беэр-Шева – 16:19, 17:18
Эйлат – 16:15, 17:16
Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).
После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).
В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Хаей-Сара":
Сара умирает в возрасте 127 лет, и Авраам хоронит её в пещере Махпела в Хевроне, которую покупает у хитийца Эфрона за 400 серебряных шекелей.
Чтобы найти жену для Ицхака, Авраам отправляет своего слугу Элиэзера в Харан. Достигнув Харана и остановившись у колодца, Элиэзер молится Богу о знаке: девушка, которая на его просьбу дать воды напоит не только его, но и его верблюдов, станет избранной для сына его господина.
К колодцу приходит Ривка, дочь Бэтуэля и племянница Авраама, и точно исполняет задуманный знак. В доме Бэтуэля Элиэзер рассказывает о своей миссии, после чего Ривка соглашается отправиться с ним в Землю Кнаан. Там она встречает Ицхака, вышедшего для молитвы в поле. Ицхак женится на Ривке, полюбив её, и находит утешение после смерти матери.
Позже Авраам женится на Кетуре, которая рождает ему шестерых сыновей, но его единственным наследником становится Ицхак. Авраам умирает в возрасте 175 лет. Его хоронят Ицхак и Ишмаэль в пещере Махпела рядом с Сарой.