Время зажигания субботних свечей 22 ноября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 15:56, 17:15

Тель-Авив – 16:15, 17:16

Хайфа – 16:05, 17:14

Беэр-Шева – 16:19, 17:18

Эйлат – 16:15, 17:16

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Хаей-Сара":

Сара умирает в возрасте 127 лет, и Авраам хоронит её в пещере Махпела в Хевроне, которую покупает у хитийца Эфрона за 400 серебряных шекелей.

Чтобы найти жену для Ицхака, Авраам отправляет своего слугу Элиэзера в Харан. Достигнув Харана и остановившись у колодца, Элиэзер молится Богу о знаке: девушка, которая на его просьбу дать воды напоит не только его, но и его верблюдов, станет избранной для сына его господина.

К колодцу приходит Ривка, дочь Бэтуэля и племянница Авраама, и точно исполняет задуманный знак. В доме Бэтуэля Элиэзер рассказывает о своей миссии, после чего Ривка соглашается отправиться с ним в Землю Кнаан. Там она встречает Ицхака, вышедшего для молитвы в поле. Ицхак женится на Ривке, полюбив её, и находит утешение после смерти матери.

Позже Авраам женится на Кетуре, которая рождает ему шестерых сыновей, но его единственным наследником становится Ицхак. Авраам умирает в возрасте 175 лет. Его хоронят Ицхак и Ишмаэль в пещере Махпела рядом с Сарой.