Суд обязал Бельзскую хасидскую общину выплатить 24 миллиона шекелей за жестокое обращение с учениками

Окружной суд Лода постановил, что девять бывших учеников хасидской школы "Хедер Бельз" в Тель-Авиве получат компенсацию в размере 24 миллионов шекелей за физическое, сексуальное и психологическое насилие, которому они подвергались в учебном заведении. Судья Цви Вайцман назвал произошедшее "систематическими издевательствами", а руководство школы обвинил в сокрытии преступлений.

Суммы компенсаций для пострадавших варьируются от 1,2 до 2,5 миллионов шекелей каждому. Кроме того, суд обязал ответчиков покрыть судебные издержки в размере 25%. Основными ответчиками стали учителя, включая Авраама-Мордехая Розенфельда, а также ассоциация "Махзикей а-дат де-хасидей Бельз", управляющая хедером. Суд отклонил заявления общины о непричастности, доказав, что она контролировала учебный процесс.

В ходе разбирательства выяснилось, что на протяжении многих лет дети в возрасте от 3 до 10 лет подвергались избиениям, унижениям и сексуальному насилию. Судья описал случаи, когда учеников били линейками, ножницами и ножами, заковывали в наручники, заставляли есть острый перец и даже запирали в морозильнике. Некоторые учителя оправдывали свои действия "традиционными методами воспитания", но суд отверг эти аргументы, подчеркнув, что поднимать руку на ребенка недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Особое внимание суд уделил преступлениям сексуального характера, совершенным учителем Розенфельдом. В одном из эпизодов он совершал развратные действия под предлогом "поправки одежды", в другом – давал ребенку сладости, манипулируя им. Несмотря на жалобы родителей и учеников, руководство школы игнорировало их и скрывало происходящее от властей.

Адвокаты потерпевших заявили, что приговор станет прецедентом для всех религиозных учебных заведений. "Этот вердикт – шаг к справедливости для детей, чьи жизни были сломаны. Никто не сможет больше отмахнуться от таких преступлений", – отметили они. Двое обвиняемых умерли во время суда, и иски против них были закрыты. Остальные ответчики обязаны выплатить компенсации в установленных судом пропорциях.