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Ультраортодоксальный раввин предложил альтернативный текст спорной песни

время публикации: 22 апреля 2025 г., 06:00 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 05:37
Ультраортодоксальный раввин предложил альтернативный текст спорной песни
Shlomi Cohen/Flash90

Законоучитель литовского направления ультраортодоксального иудаизма, раввин района Рамат-Эльханан в Бней-Браке, Ицхак Зильберштейн провел встречу с десятками детей по случаю седьмого вечера Песаха. Во время мероприятия он упомянул популярную среди харедим песню, начинающуюся со слов "Господь – наш Царь, и мы – Его рабы". Однако, дойдя до строки "Мы не верим власти неверных", раввин улыбнулся и сказал: "Это здесь не стоит петь".

Вместо этого он предложил новую версию: "Во всю суету этого мира мы не верим! На суету мирскую мы не обращаем внимания! По пути Торы пойдём – и в огонь, и в воду – чтобы осветить имя Небес!". По словам очевидцев, все присутствующие с энтузиазмом подхватили исправленный текст. В завершение раввин Зильберштейн сказал: "Как это называется? Освящение имени Бога. Мы провозгласили, что Господь – наш Царь".

В марте министр строительства Ицхак Гольдкнопф из партии "Еврейство Торы" был запечатлен на свадьбе своего племянника в Иерусалиме, где участники танцевали, выкрикивая: "Умрем, но не призовемся в армию". На свадьбе также звучала песня с лозунгом "Мы не верим власти неверных" – строчкой из гимна антисионистского движения "Нетурей карта".

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