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Суд позволил похоронить дочь еврейки и мусульманина на еврейском кладбище

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время публикации: 23 декабря 2024 г., 01:23 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 01:31
Суд позволил похоронить дочь еврейки и мусульманина на еврейском кладбище
Moshe Shai/FLASH90

Суд по семейным делам в Тель-Авиве вынес вердикт по очень непростому и эмоционально значимому делу: речь шла о месте захоронения умершей женщины в возрасте около 40 лет, дочери матери-еврейки и отца-мусульманина.

Как сообщает INN, в семье после кончины женщины возник спор: большинство членов семьи хотели похоронить ее на еврейском кладбище, тогда как ее брат и тетя, мусульмане, требовали мусульманского захоронения.

Представители юридического отдела ЗАКА привели доказательства того, что женщина вела еврейский образ жизни, она также завещала пожертвовать свиток Торы из своего наследства и попросила проводить в память о ней поминальные службы в синагоге.

Судья Ципи Коэн Авитан постановила, что женщину следует похоронить на еврейском кладбище.

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