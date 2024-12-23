Суд позволил похоронить дочь еврейки и мусульманина на еврейском кладбище

Суд по семейным делам в Тель-Авиве вынес вердикт по очень непростому и эмоционально значимому делу: речь шла о месте захоронения умершей женщины в возрасте около 40 лет, дочери матери-еврейки и отца-мусульманина.

Как сообщает INN, в семье после кончины женщины возник спор: большинство членов семьи хотели похоронить ее на еврейском кладбище, тогда как ее брат и тетя, мусульмане, требовали мусульманского захоронения.

Представители юридического отдела ЗАКА привели доказательства того, что женщина вела еврейский образ жизни, она также завещала пожертвовать свиток Торы из своего наследства и попросила проводить в память о ней поминальные службы в синагоге.

Судья Ципи Коэн Авитан постановила, что женщину следует похоронить на еврейском кладбище.