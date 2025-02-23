Мать заложника Омера Шем-Това рассказала о соблюдении субботы

Шели Шем-Тов, мать освобожденного в рамках сделки заложника Омера Шем-Това, рассказала в сети Instagram о том, что начала соблюдать субботу. Ровно год назад, в пятницу, она и другие семьи заложников были приглашены на шаббат, организованный проектом "Кешер йегуди" ("Еврейская связь"). Этот день, по словам Шели, стал для нее незабываемым.

По словам матери заложника, пережитый опыт оказался настолько глубоким и значимым, что с того момента она решила соблюдать субботу каждую неделю. Шели отметила, что на ее решение повлияло общение между семьями заложников и ультраортодоксальными семьями, которые их принимали, совместные молитвы, пение и ощущение святости. С тех пор она неукоснительно придерживалась традиции, даже когда приходилось ездить в поездки.

Шем-Тов отметила, что возможность в этот день наконец-то прижать сына к себе кажется ей удивительным совпадением, которое доказывает, насколько все в этом мире происходит не случайно. В завершение она выразила благодарность организации "Еврейская связь" за ту особенную субботу, а также Всевышнему за защиту ее семьи и сына. Завершая свой пост, она подчеркнула: "Нет никого, кроме Всевышнего. Шаббат шалом!"