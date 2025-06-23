Историк Моше Нахмани: считал бы рабби Акива Мессией Биньямина Нетаниягу?

В посте в сети Facebook религиозный историк Моше Нахмани пересказал содержание лекции в синагоге, где проводилась параллель между современной политикой и эпохой восстания Бар-Кохбы, задавшись вопросом: "Что сказал бы рабби Акива о Биньямине Нетаниягу?"

Нахмани напоминает, что Бар-Кохба, которого рабби Акива провозгласил Машиахом (Мессией), не был великим знатоком Торы или праведником. Его главными качествами были мужество и лидерство, позволившие ему на три года освободить Иудею от римлян. Для сравнения, под руководством Нетаниягу Израиль противостоит Ирану и его прокси-группам. Как и Бар-Кохба, Нетаниягу демонстрирует решительность в борьбе за национальную безопасность. По мнению Нахмани, если бы рабби Акива был нашим современником, он, вероятно, восхищался бы израильским премьером так же, как когда-то – предводителем восстания.

Но есть важное отличие: Бар-Кохба был из колена Иегуды, а Нетаниягу – левит. Традиционно считается, что Мессия будет потомком царя Давида, однако Нахмани указывает, что в еврейской истории спасители часто выходили из других колен. Первым освободителем был Моше (из колена Леви), затем – Иегошуа бин-Нун (из колена Эфраима), а в эпоху Хасмонеев цари-левиты правили Иудеей, хотя это и вызывало споры. "Возможно, неслучайно самый первый избавитель вышел из дома Леви", – заключает Нахмани.

Рабби Акива (ок. 40/50–135 гг. н.э.) – мудрец эпохи Мишны, систематизатор Устной Торы и один из основоположников раввинистического иудаизма. Родился в бедной семье в Лоде, по преданию – потомок геров (обращенных в иудаизм). До 40 лет был неграмотным пастухом, но под влиянием жены Рахели начал изучать Тору. Воспитал 24 тысячи учеников, разработал метод систематизации Галахи, заложив основы Мишны. Активный участник восстания Бар-Кохбы, Акива провозгласил его Мессией, но после поражения восстания был казнен римлянами в Кейсарии.