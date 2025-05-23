Время зажигания субботних свечей 23 мая 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:54, 20:16

Тель-Авив – 19:14, 20:19

Хайфа – 19:07, 20:20

Беэр-Шева – 19:15, 20:16

Эйлат – 19:00, 20:11

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главы Торы "Беар" и "Бехукотай":

На горе Синай Б-г передаёт Моше законы шмиты – субботнего года: раз в семь лет запрещается обрабатывать землю, а весь урожай становится общественным достоянием – для человека и для зверя. После семи таких циклов наступает Йовель – юбилейный год. В этот год прекращается работа на земле, рабы получают свободу, а проданные наделы в Земле Израиля возвращаются к изначальным владельцам.

В главе "Беар" изложены также законы о продаже земли, запрет на обман и ростовщичество.

Глава "Бехукотай" начинается с обещания: если народ Израиля будет следовать заповедям, его ожидают изобилие, мир и безопасность в стране. Но затем следуют предостережения: если завет будет нарушен – грядут изгнание, бедствия и разрушения. И всё же, даже в изгнании, Всевышний не оставит Свой народ: "Я не возгнушаюсь ими и не истреблю их, нарушив союз с ними, ибо Я – Г-сподь, Б-г их". Завершается глава законами об оценке обетов, о десятинах от урожая и приплода скота.