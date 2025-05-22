Легендарный моэль скончался во время проведения обрезания

Иммануэль-Ихья Мешулам, легендарный моэль из Реховота, скончался в возрасте 88 лет, потеряв сознание во время проведения обрезания. На место происшествия прибыл его внук, Кфир Мешулам, сотрудник службы "Маген Давид Адом", который начал проводить реанимационные мероприятия. Лишь в процессе он понял, что оказывает помощь собственному деду. Моэля срочно доставили в больницу "Каплан" в Реховоте, где врачи констатировали его смерть.

Иммануэль-Ихья Мешулам имел звание подполковника запаса и служил вместе с Ариэлем Шароном. После завершения военной службы он работал управляющим отделения банка "Леуми", а с выходом на пенсию посвятил себя проведению обрядов обрезания. Он провел обряды для десятков тысяч младенцев, всегда отказываясь от материального вознаграждения.

Мэр Реховота Матан Диль отметил, что Мешулам был человеком, воплощавшим доброту, скромность и любовь к ближнему. Он напомнил, что покойный десятилетиями исполнял заповедь, которую перенял от своего отца, раввина Йосефа Мешулама, всегда с искренностью, улыбкой и безвозмездно. Даже когда родители настаивали на том, чтобы оплатить его труд, он просил перевести эти средства на благотворительность.