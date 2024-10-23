Раввин Шмуэль Ариэль обвинил профессора Шалома Цадика в пропаганде ереси

Бывший преподаватель религиозно-сионистской ешивы в Отниэле, раввин Шмуэль Ариэль, опубликовал пост в Facebook, приуроченный к выходу новой книги профессора еврейской философии Шалома Цадика. Ариэль написал, что несколько лет тому назад он покинул ешиву из-за резкого несогласия со взглядами Цадика, который давал лекции ученикам. По мнению раввина, в книге "Призыв к возрождению религиозной философии" и лекциях Цадик отрицает основополагающие принципы иудаизма.

Раввин Ариэль, который учился и преподавал в Отниэле более 30 лет, привел несколько примеров. Профессор Цадик не верит в Провидение, считая, что Бог не вмешивается в управление миром – Он не спасает праведников, не наказывает грешников и не предпринимает усилий для спасения еврейского народа. Нет воздаяния за добрые дела и грехи, когда Танах пишет, что то или иное историческое событие, такое как разрушение Первого Храма, произошло по воле Бога, – это "ложь в образовательных целях"

Молитва, согласно взглядам профессора, не влияет на реальность и оказывает только психологическое воздействие. Бог не является людям, включая Моше и пророков. Они были всего лишь философами, которые понимали, чего Бог хотел бы от нас. В Синайское откровение Цадик, по словам раввина Шмуэля Ариэля, не верит. На вопрос о громе и молниях, которые сопровождали получение Торы, профессор ответил, что Моше был мудрым человеком, знал, по аналогии с синоптиками, что через определенное время будут гром и молнии и подгадал время дарования Торы под конкретный день.

Шмуэль Ариэль написал, что такие взгляды выходят за рамки иудаизма, пропагандируют ересь и являются неприемлимыми для ешивы. На замечания о том, что профессор Шалом Цадик является религиозным евреем, раввин ответил: "Это подобно тому, как если бы повар ешивы подавал ученикам некошерную пищу с ведома руководства, а люди обсуждали бы, соблюдает ли он кашрут у себя дома или нет. Это второстепенный вопрос".

Шалом Цадик (родился в 1980 году) – профессор кафедры еврейской мысли в университете им. Бен-Гуриона в Негеве. Цадик родился в Лозанне, и в возрасте 14 лет вместе с семьей переехал в Израиль. После учебы в средней школе "Хартман" в Иерусалиме он продолжил образование в ешиве Отниэля, а затем служил в армии в рамках ешивы-эсдер. Параллельно с военной службой начал изучать еврейскую историю в Открытом университете, а позже получил докторскую степень в университете им. Бен-Гуриона.