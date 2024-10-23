Симхат-Тора: время зажигания свечей 23 октября 2024 года

Время зажигания свечей и окончания праздника:

Иерусалим – 17:22, 18:34

Тель-Авив – 17:38, 18:36

Хайфа – 17:30, 18:34

Беэр-Шева – 17:40, 18:36

Эйлат – 17:31, 18:37

Перед зажиганием свечей произносят благословения:

1. "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну ме́лех аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель йом тов" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать свечу праздника).

2. "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну ме́лех аола́м, шеэхея́ну векиема́ну веигия́ну лазма́н азе́" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, даровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам дожить до этого времени).

Праздник, который следует сразу после Суккота, называется Шмини-Ацерет и Симхат-Тора (22 тишрея в Израиле, 22-23 тишрея в диаспоре). В Израиле, где праздники отмечаются один день, Симхат-Тора празднуется одновременно с Шмини-Ацерет. В диаспоре, где праздники обычно длятся два дня, первый день посвящен Шмини-Ацерет и молитве о дожде, а второй день полностью отведен Симхат-Тора — празднику завершения годового цикла чтения недельных глав Торы. В этот день читается заключительная часть Торы, после чего снова начинается первая глава.

В этот день из ковчега вынимают все свитки Торы, имеющиеся в синагоге, и устраивают праздничную процессию с танцами и песнями, семь раз обходя вокруг возвышения со свитками в руках. Люди веселятся и ликуют на протяжении всего дня.

На первый взгляд, это кажется удивительным: в Симхат-Тора евреи по всему миру ликуют и танцуют с Торами, которые обычно предназначены для изучения. Но если бы Симхат-Тора отмечали чтением или изучением Торы, это подчеркнуло бы различия между евреями — между учеными и простыми. Однако, танцуя со свернутыми свитками Торы, когда ее содержание скрыто, все, от величайшего мудреца до самого простого человека, радуются вместе и на равных.