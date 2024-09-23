Радикально настроенные жители Бейт-Шемеша пытались атаковать раввина Давида Лейбеля

Согласно информации сайта "Кикар а-Шаббат", на прошлой неделе в пятницу жители квартала "Рамат Бейт-Шемеш далет" попытались совершить нападение на раввина Давида Лейбеля, известного своей поддержкой призыва ультраортодоксов в армию. Лейбель, возглавляющий организацию "Ахват Тора", прибыл в Бейт-Шемеш по приглашению одной из крупных местных общин – "Бейт а-Шем".

Очевидцы рассказали, что после вечерней молитвы в пятницу они заметили большое скопление хасидов. Сначала молящиеся подумали, что это обычная акция протеста, например, против установки субботнего лифта. Однако вскоре толпа направилась к синагоге "Бейт а-Шем". Когда радикалы приблизились к раввину Лейбелю и попытались избить его, члены общины встали на его защиту.

Квартал "Рамат Бейт-Шемеш далет" неоднократно становился очагом конфликтов, связанных с образом жизни в районе. Ранее, после протестов возле дома раввина Лейбеля в Бней-Браке, его семья временно покинула город. Лейбель активно выступает за призыв ультраортодоксов и работает над созданием бригады ЦАХАЛа с условиями службы, адаптированными для призывников из этой общины.