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Суд оставил в силе запрет мэрии Тель-Авива на проведение раздельной молитвы на Дизенгоф

время публикации: 23 сентября 2024 г., 01:22 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 01:30
Суд оставил в силе запрет мэрии Тель-Авива на проведение раздельной молитвы на Дизенгоф
Avshalom Saassoni/Flash90

Суд по административным вопросам отклонил апелляцию, поданную организацией "Рош Иегуда" против решения мэрии Тель-Авива запретить проведение раздельной молитвы в Йом Кипур и Акафот в праздник Симхат Тора.

Суд не стал заниматься решением мэрии запретить установку барьеров для разделения мужской и женской части, однако рекомендовал городским властям положительно рассмотреть вопрос о проведении молитвы в центре города без гендерного разделения участников.

Отметим, что мэрия Тель-Авива в своем ответе суду на притязания "Рош Иегуда" указывала, что нет никакого запрета на проведение молитвы в общественном пространстве, однако мэрия не может позволить гендерную сегрегацию участников мероприятия.

Организация "Рош Иегуда" объявила, что намерена опротестовать это решение в БАГАЦ.

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