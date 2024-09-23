Суд оставил в силе запрет мэрии Тель-Авива на проведение раздельной молитвы на Дизенгоф

Суд по административным вопросам отклонил апелляцию, поданную организацией "Рош Иегуда" против решения мэрии Тель-Авива запретить проведение раздельной молитвы в Йом Кипур и Акафот в праздник Симхат Тора.

Суд не стал заниматься решением мэрии запретить установку барьеров для разделения мужской и женской части, однако рекомендовал городским властям положительно рассмотреть вопрос о проведении молитвы в центре города без гендерного разделения участников.

Отметим, что мэрия Тель-Авива в своем ответе суду на притязания "Рош Иегуда" указывала, что нет никакого запрета на проведение молитвы в общественном пространстве, однако мэрия не может позволить гендерную сегрегацию участников мероприятия.

Организация "Рош Иегуда" объявила, что намерена опротестовать это решение в БАГАЦ.